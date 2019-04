Familienfreitag im Badepark Bentheim

Bad Bentheim. Der Badepark Bentheim bietet für Groß und Klein ein abwechslungsreiches Erlebnis. So lockt das Familienbad mit einem großzügigen Wasserspielbereich und sorgt mit seiner 60 Meter langen Wasserrutsche und dem Strömungskanal für Spaß ohne Grenzen. Die ganz Kleinen können sich in der kindgerechten Spiellandschaft austoben. Entspannung bietet der eigene Ruhebereich. Schwimmsportler können im großzügigen Sportbecken ihre Bahnen ziehen. GN-Card-Inhaber sparen an GN-Card-Freitagen bis zu 2,80 Euro pro Karte.

