Einführung in die Geheimnisse des Weines

Das kleine Einmaleins der Weinverkostung: riechen, schmecken, wirken lassen. Das wird Thema einer Querverkostung verschiedener Rebsorten und Stylistiken sein, die das Bon Café, Hagenstraße 36, am 8. September und am 6. Oktober jeweils von 14 bis 16 Uhr anbietet. In lockerer Atmosphäre lernen die Teilnehmer Rebsorten wie Riesling, Grauburgunder, Gelber Muskateller, Cabernet Sauvignon, Tempranillo und Co. kennen und unterscheiden. Tipps zu passenden Speisenkombinationen sind selbstverständlich.

Sommelière Sylvia van Aans, die aus der Niedergrafschaft stammt, viele Jahre deutschlandweit in der Gourmet-Gastronomie gearbeitet und unter anderem die Deutsche Wein-und Sommelierschule in Berlin geleitet hat, moderiert die Nachmittage. Heute ist sie mit einer Weinberatungs-Agentur selbstständig. Angeboten werden acht Weine, Baguette und Mineralwasser. Die Kosten betragen 30 Euro pro Person – 3 Euro GN-Card-Rabatt.

Anmeldungen per E-Mail an info@weinkonzepte.de oder unter www.weinkonzepte.de

