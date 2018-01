Des Teufels General gastiert in Schüttorf

gn Schüttorf. An seiner Seite sind unter anderem Daniel Pietzuch, Thorsten Nindel, Adrian Spielbauer, Andreas Klein, Peter Schmidt-Pavloff, Markus Fisher und Martina Dähne zu sehen. Das Ensemble steht unter der Regie von Klaus Kusenberg. Für das Bühnenbild ist Günter Hellweg verantwortlich und wurde von „Theaterheute“ nominiert als Bühnenbildner des Jahres 2014.

„Des Teufels General“ spielt im Spätherbst 1941 in Berlin. Zu Ehren einiger beurlaubter Front-Offiziere gibt Fliegergeneral Harras, der von der Gestapo verdächtigt wird, in die Sabotageaffäre um mysteriöse Abstürze von Kampfmaschinen verwickelt zu sein, in einem Berliner Restaurant eine Gesellschaft. Dabei scheut sich der Draufgänger nicht, das NS-Regime – unter anderem in Gestalt des NS-Kulturleiters Schmidt-Lausitz – zu düpieren.

Doch nachdem Harras Bekanntschaft mit den Inhaftierungs- und Verhörmethoden der Gestapo gemacht hat, stellt ihm Schmidt-Lausitz ein Ultimatum: Innerhalb von zehn Tagen muss er herausfinden, wer der Urheber der Sabotageakte ist. Als die Abendblätter die Nachricht vom Flugzeugabsturz des jungen Oberst Eilers überbringen, der auch der Sabotage zum Opfer fiel, ist Harras bestürzt. Der Tod des Freundes zwingt ihn dazu, seine Verantwortung und Mitschuld anzuerkennen. In der Hoffnung, die Affäre aufzuklären, macht er sich auf die Suche nach der Wahrheit – mit ungeahnten Folgen.

Das von Carl Zuckmayer verfasste Stück, das 1946 im Schauspielhaus Zürich mit Gustav Knuth uraufgeführt wurde, stellte sich als größter Theatererfolg der Nachkriegsjahre heraus. Überall diskutierte man Zuckmayers Auseinandersetzung mit Widerstand und Mitläufertum im Zweiten Weltkrieg. Zuckmayer ging es auch um die Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt, wenn Widerstand als Sabotageakt den Tod unschuldiger Menschen in Kauf nimmt.

Klaus Kusenbergs Inszenierung betont die zeitlose Bedeutung des Stücks, indem sie zum Beispiel auf NS-Insignien wie Hakenkreuze oder historisch korrekte Uniformen verzichtet.

Karten gibt es für 22 Euro, GN-Card-Inhaber zahlen 20 Euro, beim Pluspunkt Schüttorf, in der Buchhandlung Moldwurf, bei der Touristikinformation Bad Bentheim und bei Georgies in Nordhorn.

