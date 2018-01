Brahms bis Gershwin im Manz-Saal

gn Nordhorn. Es ist das 183. „pro nota“-Konzert: Im Manz-Saal im NINO-Hochbau stehen dann der Cellist Emil Rovner, Professor an der HfM Dresden, und die Pianistin Alla Ivanzhina-Rovner, an der HMT Leipzig tätig, auf der Bühne.

Emil Rovner wurde 1975 in Gorki, Russland, geboren. Bereits als Zehnjähriger debütierte er als Solist mit dem Sinfonieorchester Gorki. Emil Rovner gewann zahlreiche Preise bei internationalen Cello-Wettbewerben. Emil Rovner debütierte als Solist mit dem Tonhalle-Orchester Zürich unter Gary Bertini. Seitdem gastiert er häufig als Solist mit Orchestern wie den St. Petersburger Philharmonikern, der Tschechischen Kammerphilharmonie, dem Berliner Sinfonie-Orchester

Alla Ivanzhina wurde 1982 ebenfalls in Gorki, Russland, geboren. Sie erhielt ihre Ausbildung am dortigen Balakirev Musik-College bei Galina Fadeeva und debütierte im Alter von 13 Jahren als Solistin mit dem Philharmonischen Orchester Nischni Nowgorod. Alla Ivanzhina gewann unter anderem den internationalen Wettbewerb für junge Pianisten in Turin. 2010 absolvierte sie ihr Konzertexamen mit höchster Auszeichnung an der Musikhochschule Detmold.

In Nordhorn spielen die zwei Musiker Johannes Brahms Scherzo aus der Sonate FAE, Robert Schumann Intermezzo aus der Sonate FAE, Johannes Brahms Sonate für Violoncello und Klavier F-dur op. 99, Debussys Sonate für Violoncello und Klavier d-Moll, von Saint-Saëns die Arie der Dalila aus der Oper „Samson und Dalila“, die „Introduction et Rondo Capriccioso“ und ausgewählte Arien aus der Oper „Porgy and Bess“ von George Gershwin.

Karten gibt es ab 17 Euro – GN-Card-Inhaber zahlen 16 Euro, Schüler fünf Euro – beim VVV und bei der Buchhandlung Viola Taube. Musikschüler erhalten freien Eintritt, wenn sie sich im Musikschul-Sekretariat vorher auf eine Liste setzen lassen.