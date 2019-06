Bon Café Event wird Freiluft-Restaurant: Quaranta Metri 2.0

Nordhorn Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr bieten die Veranstalter ihren Gästen in diesem Jahr sogar zwei Termine: Quaranta Metri 2.0 wird am 29. Juni und 3. August Genießer von geselligem Dinieren an der frischen Luft mitten in der Stadt verwöhnen. Ganz nach dem Sprichwort „Bella Italia“ ist ein 40 Meter langer Tisch mit 4-Gänge-Menü zum zweiten Mal das Motto des Abends. „Wir versprechen tolles Essen und einen gemütlichen Abend in netter Gesellschaft“, so die Ankündigung. Wie der Name „Quaranta Metri 2.0“ schon verrät, wird es am Nordhorner Hafen italienisch und mediterran.

Geboten wird ein schönes Programm mit Livemusik, Antipasti, Pasta und Dessert. Aperol, Prosecco und Wein runden den einmaligen Abend ab. Die Veranstalter raten zur frühen Buchung: „Wir bitten um Reservierung, da die Plätze begrenzt sind.“ Das viergängige Menü kostet 44 Euro pro Person inklusive eines Begrüßungscocktails. GN-Card-Inhaber erhalten 4 Euro Rabatt. Quaranta Metri 2.0 ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Bon Café Events, der Havana Bar und Norcineria da Francesco.

Das Menü beginnt mit einem Begrüßungscocktail. Danach folgt der erste Gang, die Vorspeise: Francesco Schinken, Oliven, Brot, Bruschetta, Pecorino Käse, Salami, Lombo Schinken und Linsen. Der zweite Gang bietet mediterrane Rosmarinkartoffeln in Knoblauchöl, Ariosto di Maiale (Schinken überbacken), Rucola Salat mit Granatapfel, Parmesan und Pinienkernen. Beim dritten Gang können die Gäste wählen zwischen Pasta all’arrabbiata mit Tomatensauce und Chili, Pasta all’arrabbiata aus Steinpilzen oder Pasta amatriciana mit Speck, Tomaten und Schafskäse.

Abgerundet wird das Menü mit dem vierten Gang: Zum Dessert gibt es Panna Cotta mit Mango. Anmeldungen beim Bon Café Events, Telefon 05921 8507030, Infos auf Facebook.