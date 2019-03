Bettina Tietjen beweist: Sie kann Camping

Nordhorn Das Buch erscheint am 2. April unter dem Titel „Tietjen auf Tour – Warum Camping mich glücklich macht“. Ihre Liebeserklärung an das Campen handelt von der Freiheit unterm Sternenhimmel, der Suche nach dem besten Platz für Van und Hängematte. Es geht in dem Buch aber auch um angenehme oder unangenehme Zeltnachbarn, tierische Besucher und andere kuriose Begegnungen.

Wenn einem zum Beispiel beim geruchsintensiven Entleeren der Chemietoilette jemand begeistert zuruft: „Frau Tietjen, sind Sie es wirklich? Ich kenne Sie doch aus dem Fernsehen!“ - dann sind das unvergessliche Camping-Momente. Karten gibt es für 18 Euro. GN-Card-Inhaber erhalten 1 Euro Rabatt, bei der Stadtbibliothek Nordhorn, beim VVV Stadt- und Citymarketing Nordhorn und bei der Buchhandlung Thalia Nordhorn.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 1. April an unter 0137 9796408 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben das Stichwort „Camping“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.