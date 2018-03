Alte und neue Musik im Hennekens Hof

gn Bad Bentheim. Die Sporanistin Elske te Lindert, die Saxophonistin Iris Gruber, die Cellistin Marije Toenink und Liga Vilmane an Cembalo und Orgel versprechen ein mitreißendes, intensives, atemberaubendes Konzert mit fantastischer Tanzmusik aus verschiedensten Jahrhunderten.

Das Ensemble hat seine Wurzeln in der Barockmusik und den Blick in die Zukunft gerichtet. Dadurch verstehen es die Musikerinnen, das Ereignis von Wort und Musik, wie so oft üblich in der Alten Musik, in ein zeitgenössisches Konzept zu übersetzen.

Fachkundig wollen die Musikerinnen von Il Canto di Rame ihr Publikum durch die Geschichte leiten, die sie erzählen wollen, verrät der Veranstalter: „Verbindungen, Gegensätze und Emotionen werden offen gelegt. Neue Einsichten und Entdeckungen entstehen im Zuhören.“ Das Ensemble Il Canto di Rame ist stets auf der Suche nach Herausforderungen und ist bekannt für eine originelle Programmauswahl.

Vor Kurzen erschien die erste CD von Il Canto di Rame mit dem Namen „NedNieuw“. Ein Wortspiel: das Neueste aus den Niederlanden, zu Deutsch brandneu. Auf diesem Album ist Musik zu hören, die hauptsächlich für dieses Ensemble geschrieben wurde. Die Aufnahmen wurden in der alten Besetzung gemacht: Sopran, Trompete, Cello und Orgel/Cembalo.

Karten gibt es für 18 Euro – GN-Card-Inhaber zahlen 16 Euro, Schüler acht Euro – im Hennekens Hof, bei der Touristinformation Bad Bentheim und in der Buchhandlung Viola Taube.