Adjiri Odametey spielt Afrika-Sound in Emlichheim

Emlichheim Markenzeichen des ghanaischen Singer-Songwriters und Multi-Instrumentalisten ist seine warme, erdige Stimme. Adjiri Odametey kommt zum dritten Mal nach Emlichheim und sieht sich als Botschafter authentischer afrikanischer Musik. Aufgewachsen in Accra, der Hauptstadt Ghanas, prägte er seinen individuellen Stil und verlor nie seine Wurzeln in der Tradition seiner reichen musikalischen Heimat. Dabei spielt er afrikanische Instrumente, wie die afrikanische Harfe Kora, die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, das Balafon mit Kürbissen als Resonanzkörper und Kpanlogo-Trommeln.

Bekannt wurde er durch den Titelsong seines Debut-Albums „Mala“. Seine aktuelle CD „DZEN“ bedeutet „Welt“. „Eine wunderbare Musik zum Träumen, Entspannen und Tanzen“, so die Veranstalter des Konzerts in Emlichheim, Konzept Kultur. „Lassen Sie sich musikalisch entführen in eine andere, berauschende und mitreißende Welt!“

