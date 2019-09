Achtmal freien Eintritt zum 194. „pro nota“-Konzert

Nach der Sommerpause locken Pauline Sachse (Viola) und Lauma Skride Özer (Klavier) am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr zum 194. „pro nota“ Konzert in den Manz-Saal im NINO-Hochbau. Einfach an der Verlosung teilnehmen und gewinnen.