Acht Tickets für Comedy-Wissenschaft mit Konrad Stöckel

Nordhorn Jetzt beglückt Konrad Stöckel das Publikum mit seinem neuen gnadenlosen Programm. Wie kann man mit einem Vakuum Dinge durch den Raum pfeffern? Warum sollte man sich mit Pyrowatte nicht abschminken und keine T-Shirts aus Blitzbaumwolle tragen? Warum ist Überdruck so beeindruckend? Und wie misst man mit Schokolade die Zeit?

Wie Konrad diese Fragen und noch viele mehr in gewohnt aberwitziger Manier bei vollem Körpereinsatz in spektakulären Experimenten zeigt und verblüffende Antworten gibt, erfährt das Publikum in seinem brandneuen Bühnenspektakel: „Wenn’s stinkt und kracht, ist’s Wissenschaft! - Die Comedy- Wissenschaftsshow mit den beklopptesten Live-Experimenten für die ganze Familie.“

Dass Wissenschaft richtig Spaß machen kann, zeigte Stöckel schon in seiner letzten erfolgreichen Show rund um physikalische Phänomene und bisher weitgehend ungelüftete Geheimnisse. In seinem aktuellen Programm gibt es neben neuen, abgefahrenen Versuchen und den wohl beklopptesten Experimenten, die je auf einer Bühne stattfanden, wieder spannende Sachen zu erfahren, viel zu staunen und selbstredend auch mehr denn je zu lachen.

Am 19. Oktober stinkt und kracht es in der Alten Weberei, Beginn ist um 15 Uhr.

