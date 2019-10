Acht Tickets für berühmte Opernarien

Neuenhaus Die Mezzosopranistin Olga Gumeniuc wurde 1985 in Moldawien geboren. Sie studierte an der „Academy of Music, Theatre and Fine Arts“ in Chisinau. 2013 absolvierte sie ihr Studium unter Leitung von Professorin Tamara Black und wurde Schülerin der berühmten Sopranistin Olga Romanko. Gumeniuc hatte schon mehrere erfolgreiche Auftritte, unter anderem in Berlin, wo sie inzwischen lebt, in Sankt Blasien, und im Schloss Hohenpriessnitz mit dem „Bolshoi Theatre violin ensemble“.

Von 2007 bis 2009 war sie Solistin des Kammerchores Renaissance, Teilnehmer und Preisträger vieler europäischer Wettbewerbe. 2013 wurde sie Solistin des Kammertrios „Belcanto“. Im selben Jahr wurde sie Preisträgerin des internationalen Gesangswettbewerbs S.V. Rakhmanov.

2016 sang sie Didos Rolle (Hauptteil) in Henry Purcells Oper Dido and Aeneas in Tuffay (Frankreich). 2017 konzertierte sie zusammen mit der Mezzosopranistin Irina Rasin-Kravchenko und dem Pianisten Andrej Vinichenko „Weihnachten an der Oper“ (Berlin, Deutschland). 2018 nahm sie teil an ein Konzert der russischen Musik im Theater-Casino San Remo, Italien. Seit 2015 lebt und arbeitet Olga in Berlin wo sie – neben ihren Auftritten – Gesang- und Klavierunterricht an einer Musikschule gibt.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr im Rathaus Neuenhaus. Der Eintritt kostet 13 Euro im Vorverkauf, mit GN-Card wird 1 Euro Rabatt gewährt. Tickets gibt es beim Bürgerbüro Neuenhaus.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir viermal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis zum 09. Oktober an unter Telefon 0137 9796409 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Oper“ an. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.