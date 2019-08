Acht Freikarten für „Tango meets Klezmer“ zu gewinnen

Lage Am Sonntag, 25. August, um 17 Uhr, gibt das Ensemble Dreiklang in der Kirche Lage ein Konzert. Das Ensemble Dreiklang vermischt drei ganz unterschiedliche Klangfarben in einer reizvollen Instrumentalbesetzung. So haben sich der Akkordeonist Holger Lorentz, der Kontrabassist Fritze Winnacker und der Klarinettist Rainer Wördemann gefunden, um eine große Bandbreite verschiedener Stilrichtungen neu umzusetzen. Im umfangreichen Repertoire findet man sowohl mittelamerikanischen Tango und osteuropäische Klezmer-Musik als auch Interpretationen bekannter Jazzmusiker. Für diese Besetzung wird jedes Stück von ihnen selbst bearbeitet. Tickets sind bei Proticket-Vorverkaufsstellen und auf www.gn-ticketshop.de erhältlich. Mit GN-Card gibt es 1 Euro Ermäßigung.

