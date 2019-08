24 Tickets für Heimspiel HSG gegen Rhein-Neckar-Löwen

Lingen Die HSG hat den nächsten wichtigen Gegner der 1. Handball-Bundesliga im Visier: Ein Blick auf die Jahresbilanz der vergangenen Spielzeiten genügt, um sofort festzustellen, dass die Rhein-Neckar-Löwen mit zu den stärksten Teams der 1. Bundesliga gehören.

Wenn man den Aussagen der Handballexperten folgt, dann werden auch die „Mannheimer“ die am Samstag, 7. September, um 20.30 Uhr zu Gast in Lingen sind, mit zu den Meisterschaftsfavoriten in der laufenden Saison 2019/20 gehandelt, obwohl es einige Veränderungen gegeben hat.

Zum einen steht mit Kristjan Andresson ein neuer Trainer bei den „Löwen“ an der Seitenlinie, der zugleich auch aktueller Coach der schwedischen Nationalmannschaft ist, und mit Nationalspieler Uwe Gensheimer kehrt wohl einer der weltbesten Linksaußen nach dreijähriger Abwesenheit beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain, an alte Wirkungsstätte zurück. Zudem wurde unter anderem der französische Nationalspieler Romain Lagarde, als sehr erfahrener Rückraumspieler verpflichtet. Die Gäste aus Baden-Württemberg werden sich topbesetzt und selbstbewusst in der EmslandArena präsentieren und die Zuschauer dürfen sich auf eine Spitzenmannschaft freuen. Vielleicht kann die HSG die „Löwen“ bändigen ...

Stehplatzkarten für diese Partie erhalten Sie online sowie in der Nordhorner Geschäftsstelle. Der GN-Card-Rabatt beträgt auf Sitzplätze 1,50 Euro, auf Stehplätze 1 Euro.

