24 Tickets für Handballspiel HSG gegen Füchse Berlin

Nordhorn Große Hoffnungen setzten die Füchse Berlin auf Nationalspieler Simon Ernst (RM), der als Taktgeber die Führungsrolle in der Mannschaft übernehmen sollte. Doch er zog sich einen dritten Kreuzbandriss zu in der Begegnung beim Bergischen HC. Die Zuschauer im Euregium dürfen sich dennoch auf eine topbesetzte Gästemannschaft aus Berlin freuen und die HSG wird alles versuchen, dass die Punkte in der Grafschaft bleiben. Stehplatzkarten für diese Partie erhalten Sie in der Nordhorner HSG-Geschäftsstelle, sowie online. Der GN-Card-Rabatt beträgt auf Sitzplätze 1,50 Euro, auf Stehplätze 1 Euro.

