20 Prozent Nachlass am Familientag im Badepark

Der Badepark Bentheim lädt am heutigen Freitag zum Familientag. GN-Card-Inhaber haben wieder ganztägig 20 Prozent beim Kauf von Tagestickets für das Familienbad in Bad Bentheim. Langeweile dürfte im großzügigen Wasserspielbereich, auf der 60 Meter langen Wasserrutsche, in der Schaukelgrotte, dem Strömungskanal oder der Spiellandschaft für Kleinkinder nicht aufkommen. Entspannung gibt es im eigenen Ruhebereich.

Schwimmsportler können im großzügigen Sportbecken ihre Bahnen ziehen.

GN-Card-Inhaber sparen an GN-Card-Freitagen bis zu 2,80 Euro pro Karte.