Fachklinik feiert festlichen Jahres-Auftakt

Stimmgewaltig und bewegend interpretiert sie die großen Erfolge, wie zum Beispiel „La vie en rose“, „Milord“, „Padam, Padam“ und „Non, je ne regrette rien“.

Im zweiten Teil der Neujahrsgala steht der Chor „Groophonik“ auf der Bühne. 24 Stimmen, die einen unverwechselbaren Vokalklang prägen, zu einer homogenen Einheit verschmelzen, grooven, performen und ihr Publikum immer wieder verzaubern. Ob im WDR Fernsehen, auf großen Bühnen oder in vertraulicher Atmosphäre „Groophonik“ liebt es, für die Zuhörer zu singen. Mit energiegeladenen Grooves, perfekt abgestimmtem Gesang und unterhaltsamer Show hat dieser Chor schon bei vielen Auftritten sein Publikum begeistert.

Der Eintrittspreis beträgt 26 Euro, der GN-Card-Rabatt beträgt 2 Euro. Tickets sind erhältlich im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung auf www.gn-ticketshop.de, im Medienhaus der Grafschafter Nachrichten am Coesfelder Hof 2 in Nordhorn, im Reisebüro Richters an der Bentheimer Straße 27 in Nordhorn sowie bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen.

Exklusiv für GN-Card-Inhaber verlosen wir dreimal zwei Freikarten. Rufen Sie einfach bis 23. Dezember an unter Telefon 0137 9796496 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können stark abweichen) und geben Sie als Lösung das Stichwort „Gala“ an. Die Gewinner werden jeweils schriftlich benachrichtigt.

Karte