Die wichtigsten Fakten zu Corona in der Grafschaft

Infizierte: Im Landkreis Grafschaft Bentheim sind bereits mehrere Coronafälle offiziell bestätigt. Einige weitere Personen befinden sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Die Entwicklung ist sehr dynamisch, die Zahlen können sich daher jederzeit ändern. Über den aktuellen Stand informiert die Kreisverwaltung hier.

Maßnahmen: Ein „Corona-Stab“ der Grafschafter Kreisverwaltung kommt regelmäßig zusammen und informiert die Bevölkerung hier auf der Internetseite des Landkreises. Schulen und Kindertagesstätten bleiben in der Grafschaft - wie in ganz Niedersachsen - zunächst bis zum 18. April geschlossen, der Zeitraum beinhaltet die Osterferien. Städte und Gemeinden in der Grafschaft bemühen sich um eine Notfallbetreuung. Sie informieren auf den Seiten der Stadt Nordhorn, der Stadt Bad Bentheim, der Samtgemeinde Schüttorf, der Samtgemeinde Neuenhaus, der Samtgemeinde Uelsen, der Samtgemeinde Emlichheim und der Gemeinde Wietmarschen. Über landesweite Maßnahmen informiert die niedersächsische Landesregierung hier.

Folgen: Das soziale und kulturelle Leben in der Grafschaft kommt zurzeit weitgehend zum Erliegen. Die meisten öffentlichen Einrichtungen, wie Schwimmbäder und Turnhallen, sind geschlossen. Sportverbände haben den Ligabetrieb eingestellt. In der Grafschaft wurden die meisten Veranstaltungen abgesagt, darunter auch die Gottesdienste.

Medizinische Versorgung: In Krankenhäusern werden alle planbaren Operationen verschoben. Die Euregio-Klinik in Nordhorn können Besucher nur noch bei zwingend medizinischen und therapeutischen Gründen betreten. Auch in Senioren- und Pflegeheimen ist der Besucherverkehr stark eingeschränkt. Die Hausärztliche Bereitschaftsdienstpraxis bzw. der Wochenendnotdienst ist unter der einheitlichen Telefonnummer 116 117 zu erreichen.

Bürgertelefon: Der Landkreis hat ein Bürgertelefon zum Coronavirus eingerichtet. Es ist täglich (auch am Wochenende) von 8 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 05921 963333 zu erreichen.