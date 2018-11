Zweitägiges „Emsland Open Air“ in Meppen mit Nena und „Pur“

Meppen Nach dem „Grafschaft Open Air“ in Nordhorn bekommt jetzt Meppen ein „Emsland Open Air“. Gleich zwei Tage lang soll es am am 21. und 22. Juni 2019 im Stadion „Hänsch-Arena“ über die Bühne gehen.

Den Auftakt machen am Freitag die deutsche Pop-Ikone Nena und der Chartstürmer Wincent Weiss. Am Samstag steht mit „Pur“ eine der erfolgreichsten deutschen Bands auf der Bühne. Im Anschluss wird Johannes Oerding das Publikum begeistern. „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, in Zusammenarbeit mit der Goldrush Festival GmbH, ein solches Event in unserer Kreisstadt auf die Beine zu stellen. Die Hardware haben wir mit unserer umgebauten Hänsch Arena, die nunmehr hervorragende Rahmenbedingungen – nicht nur für guten Fußball – liefert. Die Software, die Künstlerauswahl, ist hochkarätig und deckt eine große Bandbreite verschiedener Genres ab. Damit spielt das 1. Emsland Open Air definitiv in der 1. Bundesliga“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Meppen.

Auch der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins WiM e.V. zeigt sich erfreut: „Dieses Festival wird weit über die Stadtgrenzen hinaus für Schlagzeilen sorgen und Besucher aus verschiedenen Bundesländern in unsere Kreisstadt locken. In einmaliger Atmosphäre werden Top-Acts eine beeindruckende Performance live und open air liefern“, sagte Hermann Dröge. Beide Festival-Tage werden um 18 Uhr beginnen, Einlass ist um 16 Uhr.

Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, 21. November, exklusiv unter www.deinticket.de. Ab dem 23. November sind Tickets an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich.