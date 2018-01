Empfehlung - Zwei Verletzte nach Küchenbrand in Lingen

Lingen. In einem Dreierreihenhaus an der Wangerooger Straße in Lingen-Darme ist am Freitagabend gegen 18.45 Uhr in einer Küche ein Brand ausgebrochen. Die beiden älteren Haubewohner wurden gerettet und kamen ins Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war das Feuer in der Küche ausgebrochen. Die Flammen haben sich dann in die Zwischendecke gefressen. Die Rettungskräfte holten auch den kleinen Hund aus dem Gefahrenbereich. Die Feuerwehr löschte den Brand und öffneten das Dach, um Glutnester zu bekämpfen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden dürfte höher als 50.000 Euro sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/zwei-verletzte-nach-kuechenbrand-in-lingen-220723.html