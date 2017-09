Zwei verletzte Motorradfahrer bei Unfall in Bawinkel

hlw Bawinkel. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Bawinkel - zwischen Lingen und Haselünne - auf der Lengericher Straße (L 66) sind zwei Motorradfahrer verletzt worden, einer davon schwer. Nach Angaben der Polizei wollte gegen 15.30 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Bawinkel von der L 66 nach links in die Flakstraße einbiegen. Dabei hatte er offensichtlich ein Motorrad vom Typ Yamaha übersehen. Die Maschine prallte in das Heck des BMWs. Dabei wurde der 26-jährige Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Dersum erkannte die Situation zu spät, streifte die Unfallmaschine, stürzte und rutsche 100 Meter über die Fahrbahn. Er wurde nur leicht verletzt. Beide kamen in Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An dem Wagen und der Yamaha entstand Totalschaden, am zweiten Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Bawinkel sicherten die Unfallstelle und nahmen auslaufenden Kraftstoff sowie Öl auf.