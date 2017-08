Zwei junge Ladendiebe überwältigt

gn Lingen. Zwei amtsbekannte junge Männer sollen am Samstagabend mehrere Gegenstände aus einem Verbrauchermarkt an der Rheiner Straße in Lingen gestohlen haben, teilt die Polizei mit. Trotz versuchter Flucht konnten sie überwältigt werden.

Die beiden 18-jährigen sollen gegen 19.30 Uhr zunächst die Diebstahlsicherung mehrerer Multimediaartikel entfernt und die Ware zusammen mit einigen Süßwaren in ihren Taschen verstaut haben. Als einer der Männer den Markt verlassen wollte, wurde er von dem 58-jährigen Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Der junge Mann versuchte sich loszureißen, er stürzte bei der folgenden Rangelei mit dem Detektiv zu Boden.

Ein aufmerksamer Zeuge zögerte nicht und unterstützte den Marktmitarbeiter bei der Festnahme. Auch der zweite Tatverdächtige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Ladendetektiv wurde durch den Sturz auf den Boden leicht an der Hand verletzt.

Die beiden Heranwachsenden sind den Beamten hinlänglich bekannt. Sie werden sich nun wegen Ladendiebstahls, beziehungsweise versuchten räuberischen Diebstahls und Körperverletzung verantworten müssen.