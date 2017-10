Zwei Festnahmen nach Leichenfund in Lingen

ow Lingen. Nachdem am 16. Oktober am Schwarzen Weg in Lingen der Leichnam eines jungen Mannes gefunden wurde, hat die Polizei am Donnerstag zwei Männer festgenommen. Sie stehen in Verdacht, das Opfer in der Nacht zum 30. September getötet und dessen Wertsachen an sich genommen zu haben, wie die Polizei mitteilte. Beide wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Weil die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, suchen Staatsanwaltschaft und Polizei auch weiterhin nach Zeugen.

Drei Schüler der Berufsbildenden Schulen aus Lingen hatten am 16. Oktober den bereits stark verwesten Leichnam in einem Waldstück gegenüber ihrer Schule gefunden. Nach der Obduktion teilte die Polizei mit, dass es bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes gebe. Diese Einschätzung hat sich nun geändert.

Wer hat das Opfer am 29. und 30. September in Lingen gesehen?

Die Ermittler gehen auf der Suche nach weiteren Hinweisen einen ungewöhnlichen Weg: Sie haben ein Foto des Opfers veröffentlicht. Dadurch erhoffen sich Polizei und Staatsanwaltschaft Hinweise über die Todesumstände des jungen Mannes. Diese nimmt die Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 entgegen.

Weitere Details zum Tathergang, zur Identität der Verdächtigen und dem Ermittlungsverlauf werden die Staatsanwaltschaft Osnabrück und die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim Ende der kommenden Woche bekannt geben, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Darin bittet sie die Presse auch, von weiteren Rückfragen abzusehen. Sowohl die Pressestelle der Polizei als auch die Staatsanwaltschaft in Osnabrück waren am Freitag nicht erreichbar. So ist derzeit beispielsweise offen, welcher Haftgrund vorliegt.

