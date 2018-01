Zwei Einbrecher in Haselünne auf frischer Tat ertappt

gn Haselünne. Zwei Männer scheiterten in der Nacht zu Sonntag beim Versuch, in ein Hotel in Haselünne einzudringen, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die Streifen waren schnell vor Ort und konnten die beiden Verdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen.

Sie hatten gegen 1.30 Uhr versucht, die Nebeneingangstür eines Hotels in der Petersilienstraße aufzubrechen. Während einer der Täter Schmiere stand, machte sich der andere an der Tür zu schaffen.

Dem umsichtigen und schnellen Handeln der Zeugen ist es zu verdanken, dass die Beamten den 39-jährigen Kasachen und seinen 27-jährigen litauischen Komplizen festnehmen konnten. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnte diverses Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.

Ein Mann war mit einer dunklen Stoffmütze, einer schwarzen Jacke und blauen Jeans bekleidet. Der zweite trug eine graue Stoffmütze mit der auffälligen Aufschrift „Amsterdam“, eine dunkelblaue Jacke und blaue Jeans. Nach Durchsuchung ihrer Wohnanschriften in Haselünne und Herzlake, konnte kein weiteres Beweismaterial aufgefunden werden. Beide Festgenommenen wurden daher in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Insbesondere wird aktuell geprüft, ob den Tätern weitere Einbrüche zugeordnet werden können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.