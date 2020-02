Empfehlung - Zusammenschluss: Volksbanken Lingen und Meppen fusionieren

Lingen Die beiden Vorstände und die Aufsichtsräte beider Banken haben sich in ihren Gremien einstimmig für die Fusion ausgesprochen. Dies teilten die Vorstände Jürgen Hölscher, Carsten Schmees (Lingen), Frank Thiel und Klaus Krömer (Meppen) am Donnerstag in Lingen mit. Entscheidend für die Realisierung des Vorhabens ist das Votum der Mitglieder in den jeweiligen Vertreterversammlungen. Eine Abstimmung über die Fusion soll im Frühjahr 2021 stattfinden. Bei einem Ja mit einer Dreiviertelmehrheit könnte diese dann rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft treten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/zusammenschluss-volksbanken-lingen-und-meppen-fusionieren-343118.html