Zusätzliche Busse für Schülerbeförderung im Emsland?

Meppen Eine Überprüfung der Kapazitäten hatte vor Beginn des neuen Schuljahrs ergeben, dass die meisten Busunternehmen zusätzliche Fahrzeuge beziehungsweise Personal für die Beförderung von Schülern im Landkreis Emsland nicht zur Verfügung stellen können. Aktuell hat der Landkreis Emsland von Nord bis Süd jedes Unternehmen nochmals gebeten, zu schauen, ob weitere Busse oder Fahrer bereitgestellt werden können. Bis auf ein Unternehmen im Süden hat der Großteil der Verkehrsunternehmen seine Kapazitäten weitestgehend ausgeschöpft. Gemeinsam sucht der Landkreis mit den Busunternehmen nun nach Lösungen.

Der Landkreis Emsland möchte auf besonders belasteten Linien sogenannte „Verstärker-Fahrzeuge“ zum Einsatz bringen, die das Fahrgastaufkommen ein wenig entzerren könnten. Dafür hat er nochmals Kontakt mit den Busunternehmen aufgenommen und sie gebeten, zu prüfen, ob beispielsweise über Dritte diese Zusatzleistungen eingekauft oder in den entsprechenden Verkehrsverbünden, in denen die Busunternehmen organisiert sind, Lösungen geschaffen werden können. „Aufgrund der vorgenannten Kapazitätsprobleme kann dies schwierig werden. Es handelt sich bei der Schaffung zusätzlicher Kapazitäten ausdrücklich um eine zusätzliche, freiwillige Leistung. Sie wird nicht durch die Landesverordnung, die ab dem neuen Schuljahr einen eingeschränkten Regelbetrieb an den Schulen vorsieht, gefordert“, heißt es aus dem Kreishaus.

Es ist rechtlich für die Emsländische Eisenbahn (EEB) und auch für den Landkreis nicht möglich, Busse in Eigenregie auf den Linien einzusetzen. Der Landkreis Emsland ist Kunde und kauft über die EEB die Fahrkarten für die berechtigten Schüler bei den Busunternehmen ein, die wiederum eine Konzession für entsprechende Strecken innehaben. Die Schülerbeförderung wird im Landkreis Emsland überwiegend über das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs abgewickelt.

Die zusätzlichen Fahrzeuge sollen gezielt dort eingesetzt werden, wo die Hauptlast bei den Fahrgastzahlen liegt. Mit dem Aufstocken besonders belasteter Linien soll versucht werden, die Auslastung der Busse nach Möglichkeit zu verringern. Mit Beginn des neuen Schuljahrs sollen die Busunternehmen nun prüfen, wo entsprechender Bedarf vorliegt. Vorerst bis zu den Herbstferien möchte der Landkreis Emsland die gegebenenfalls ausgeweiteten Kapazitäten vorhalten – mit der Option der Verlängerung.

Die EEB empfiehlt zudem anspruchsberechtigen Schülern, Alternativen zur Busbeförderung wie das Fahrrad zu nutzen. Die Satzung für die Schülerbeförderung sieht in diesen Fällen Erstattungen vor. Weitere Informationen und Antragsformulare auf Rückerstattung gibt es auf www.eeb-online.de.