Empfehlung - Zum Beethoven-Geburtstag spielt das David Oistrakh Quartet

Meppen Der Pianist Christian Elsas ist in Meppen kein unbekannter. Schon im November 2015 gastierte er im Meppener Theater. Am Montag, 2. März, 20 Uhr, kehrt er zurück nach Meppen, um in einem Konzert zusammen mit dem David Oistrakh Quartet den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens zu ehren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/zum-beethoven-geburtstag-spielt-das-david-oistrakh-quartet--345421.html