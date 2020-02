Empfehlung - Zukunftstag für Mädchen und Jungen in Lingen

Lingen Der Zukunftstag 2020 für Mädchen und Jungen findet bundesweit am Donnerstag, 26. März, statt. In Lingen können sich Schulklassen oder auch einzelne Mädchen oder Jungen zu dem Mädchen-Zukunftstag in der Halle IV oder dem Jungen-Zukunftstag am Campus Lingen anmelden. Beide finden vormittags von 8 bis zirka 12.30 Uhr statt. Flyer, nähere Informationen und Anmeldung zu den beiden Zukunftstagen sind im Gleichstellungsbüro der Stadt Lingen (Ems) unter Telefon 0591 9144-390 oder per Mail an m.kuhr@lingen.de erhältlich/möglich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/zukunftstag-fuer-maedchen-und-jungen-in-lingen-344923.html