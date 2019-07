Zuchtviehauktion startet am 9. Juli in den Emslandhallen

Lingen Wie die Veranstalter mitteilen, stehen über 330 Tiere, darunter fünf Deckbullen, zehn Kühe und 320 Rinder zum Verkauf.

Die Auktion startet ab 10 Uhr in den Emslandhallen, Lindenstraße 24a. , Der Auftrieb wird bis 8.30 Uhr erfolgt sein.

Katalog- und Kaufaufträge nimmt die Masterrind GmbH in der Geschäftsstelle Feldlinie 2a, : 26160 Bad Zwischenahn, und unter Telefon 0 4403 9326 0, Telefax 04403 9326 13, und per E-Mail an info-bz@masterrind.com kostenfrei entgegen. Weitere Infos online auf www.masterrind.com.