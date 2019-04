Empfehlung - Zölibat nicht ursächlich für Missbrauch?

Lingen Zwei Referate bildeten den Rahmen des Tages: Jesuitenpater Hans Zollner, der am Institut für Psychologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom lehrt, beleuchtete die systemischen Aspekte von Missbrauch in der Kirche. Die Journalistin Kerstin Claus, als Jugendliche selbst Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden, beschrieb die persönlichen Folgen. Moderiert wurde die Tagung von Akademiedirektor Michael Reitemeyer und Martina Kreidler-Kos, Leiterin des Fachbereichs Übergemeindliche Pastoral, Ehe- und Familienseelsorge im Bistum Osnabrück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/zollner-zoelibat-nicht-ursaechlich-fuer-missbrauch-294599.html