Zehn Osterfeuer brennen rund um Geeste am Wochenende

Geeste Die ersten Osterfeuer werden am Karsamstag, 20. April, im Ortsteil Geeste von der Nachbarschaft Emspark Auenwald im Emspark Auenwald, im Ortsteil Dalum von der Nachbarschaft Rull in der Straße Rull 36 und im Ortsteil Groß Hesepe von der Nachbarschaft Neustadt in der Pfarrer-Wekenborg-Straße, jeweils um 18 Uhr entzündet.

Am Ostersonntag, 21. April, werden in Groß Hesepe gleich zwei Osterfeuer um 18 Uhr entfacht und zwar von dem Schützenverein St. Georg e. V. auf dem Festplatz am Narzissenweg und von der Katho-lischen Landjugendbewegung (KLJB) auf dem Schützenplatz an der Ollen Bäckeräi. Im Ortsteil Dalum gibt es um 18 Uhr ebenfalls zwei Osterfeuer, die von der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) auf dem Ackergelände, Am Ölwerk 16, und von der Siedlergemeinschaft Dalum-Siedlung an der Süd-Nord-Straße 18 entzündet werden. Die Ortsfeuerwehr Osterbrock wird um 18 Uhr beim Tennishaus am Gutshof ein Osterfeuer entfachen. Jeweils um 19.30 Uhr am Sonntag entzünden im Ortsteil Geeste die Katholische Kirchengemeinde St. Antonius auf der Freifläche zwischen Kirche und Pfarrheim und im Ortsteil Bramhar die Dorfgemeinschaft Bramhar-Meppen auf dem Acker hinter dem Dorfgemeinschaftshaus ihre Feuer.