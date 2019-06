Wohlfühl-Party mit Mark Forster endet in Konfettiregen

Seit sechs Jahren zählt Mark Forster zu den wenigen Topstars der deutschen Popszene, die ein Publikum von 10.000 und mehr Besuchern anziehen. So auch am vergangenen Freitag, als er an der EmslandArena Lingen im Rahmen seiner Tournee „Liebe“ begeisterte.