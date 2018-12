Empfehlung - Wissenschaftlerin erforscht Kommunikation am Lingener Bauhof

Lingen Wie kommen Mitarbeiter an die Infos, die sie brauchen? Wie können wir die Kommunikation effektiver gestalten? Das sind die Fragen, die hinter unserer Forschung stecken“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin. Diese Fragen beschäftigen viele Wissenschaftler. „Doch meistens denken sie dabei an ‚klassische Wissensarbeiter‘ an Schreibtischarbeitsplätzen“, sagt Malczok. Dabei habe ein Großteil der Menschen in produzierenden und sozialen Organisationen oder eben beim Bauhof ganz andere Arbeitsplätze.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/wissenschaftlerin-erforscht-kommunikation-am-lingener-bauhof-271070.html