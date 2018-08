Empfehlung - Windrad steht in Haren in Flammen

Haren Im Windpark Rütenbrock in Haren ist aus bislang unbekannter Ursache am Donnerstag ein Windrad in Brand geraten. Das berichtet die Lingener Tagespost. Das betroffene Windrad steht demnach in Vollbrand. Zahlreiche Schaulustige haben sich eingefunden. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Bereich um das brennende Windrad abgesperrt und das Feuer sich selbst überlassen werden, da man in so einer großen Höhe nicht löschen könne. Menschen seien nicht in dem Windrad.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/windrad-steht-in-haren-in-flammen-248292.html