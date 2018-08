Empfehlung - Windrad in Haren abgebrannt

Haren In einem Windpark in Haren an der Straße Hinterm Busch ist es am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr zum Brand einer Windkraftanlage gekommen, berichtet die Polizei. Anlagenmechaniker hatten dort zuvor Wartungsarbeiten durchgeführt. Bei einem anschließenden Probelauf war es dann aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Feuer gekommen. Die Anlage brannte komplett nieder. Der Sachschaden wird aktuell auf etwa vier Millionen Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/windrad-in-haren-abgebrannt-248292.html