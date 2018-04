Empfehlung - Wiener Rock’n’Roller: Wanda reißt Publikum in Lingen mit

Lingen. Die Wiener Band Wanda spielt eine Rockmusik auf der Suche nach „Amore“, nach einer mit Sehnsucht, Leidenschaft und Hingabe erfüllten Liebe. In riesigen Lettern steht denn auch „Amore“ auf dem Vorhang, der die Konzertbühne der Emslandarena verdeckt. Als dieser dann gegen 21 Uhr endlich fällt, beginnt mit dem unwiderstehlichen „Bologna“ des in 2014 erschienenen Debütalbums „Amore“ ein Konzert, das über weite Strecken zu einer mitreißenden Reise in die mit herrlichem Austro-Pop, knackigen Punk, Ska- und Polka- Rhythmen sowie die mit klassisch amerikanisch anmutenden Rocksongs vom jüngsten Album „Niente“ angefüllte Welt der Wiener Rock’n Roller entführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/wiener-rocknroller-wanda-reisst-publikum-in-lingen-mit-230334.html