Wieder Holi-Festival am Speichersee in Geeste

gn Geeste. Am Sonnabend, 26. August, können die Besucher wieder in eine bunte Welt voller Farbe, Freude, Tanz und Musik eintauchen, denn dann kommen die Veranstalter erneut an diese traumhafte Location in Geeste. Es werden gekühlte Drinks, Cocktails und Essen vom Grill angeboten. Auch eine Shisha-Lounge wird für die Gäste aufgebaut. Auf der Bühne spielen unter anderen Jan und Nils von den Housedestroyern, DJ Emjo, Ton Don, die beiden Mädels von EvandEva sowie Noel Holler. Die Veranstalter planen zudem noch mit einem Überraschungskünstler für das Event.

Einlass und Beginn sind ab 14 Uhr bis 22 Uhr. Die Farben lassen die Veranstalter bei den Holi-Drops (Farbwürfe) immer zur vollen Stunde fliegen und verzaubern das ganze Event in ein buntes Farbenmeer, erstmals um 15 Uhr, letztmalig um 21 Uhr. Je nach Ticketkategorie sind einige Farbpulverbeutel bereits enthalten. Weitere Farbpulverbeutel sind auf dem Gelände erhältlich.

Weitere Informationen: www.holi-heaven.de