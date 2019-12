Empfehlung - Wie GE Wind der Branchenkrise trotzt

Salzbergen GE Wind Energy ist ein Tochterunternehmen der General Electric und gehört zur Sparte GE Renewable Energy mit Sitz in Paris. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten Produzenten von Windkraftanlagen an Land. In einem Pressegespräch machte Prokurist Rogge deutlich, dass der Erfolg in erster Linie mit der internationalen Ausrichtung zu tun habe. Der Exportanteil liegt laut dem Vertriebs- und Regionalleiter Zentraleuropa - Onshore (Windkraftanlagen an Land) im laufenden Geschäftsjahr 2019 bei rund 80 Prozent.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/wie-ge-wind-der-branchenkrise-trotzt-334066.html