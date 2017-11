Empfehlung - Werftmitarbeiter stirbt in Papenburg bei Betriebsunfall

gn Papenburg. Ein 51-jähriger Mann ist am späten Montagabend in der Meyer Werft in Papenburg bei einem Betriebsunfall gestorben. Der Grieche war gegen 22 Uhr mit Lackierarbeiten in einer Schiffsbauhalle beschäftigt. „Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er am Rand der Baudocks etwa zwölf Meter in die Tiefe“, berichtet die Polizei. Der Mann verstarb noch an der Unglücksstelle. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tode des Mannes liegen der Polizei bislang nicht vor. Polizei und Gewerbeaufsicht haben ihre Ermittlungen aufgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/werftmitarbeiter-stirbt-in-papenburg-bei-betriebsunfall-214543.html