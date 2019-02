Empfehlung - Wer zahlt bei Schäden durch Bombensprengung in Lingen?

Lingen. Im Inneren des Warenhauses BVL an der Lindenstraße in Lingen brennen derzeit auch tagsüber sämtliche Deckenleuchten. Sonnenlicht dringt nur durch die wenigen intakten Fenster an den Seiten und der Rückseite ins Gebäude, denn dort, wo es sonst durch die rund 100 Meter breite Schaufensterfront auf der Vorderseite des Gebäudes scheint, versperren dicke Holzplatten die Sicht. Dennoch sprächen nur wenige Kunden die Situation an, berichtet Geschäftsführer Andreas van Lengerich – obwohl sie unübersehbar ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/wer-zahlt-bei-schaeden-durch-bombensprengung-in-lingen-280091.html