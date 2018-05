Empfehlung - Weltstar Anastacia singt in Lingener Emslandarena

gn Lingen. Mit über 30 Millionen verkauften Alben und 85 Platin-Tonträgern zählt die US-Amerikanerin mit der einzigartigen soulrockigen Stimme zu den absoluten Weltstars. Megahits wie „I'am Outta Love", „Left Outside Alone", „Paid My Dues" oder „One Day In Your Life" erreichten auch hierzulande mehrfach Gold-und Platinstatus. Bei ihren stets ausverkauften Konzerten begeistert Anastacia immer wieder mit knackigen Rocknummern, einprägsamen Pop-Songs und wunderschönen Balladen.