Weiterer Leerstand: Gibt es noch Hoffnung für die MEP?

Gleich zwei neue Leerstände kündigen sich in der Meppener Einkaufspassage an. Damit schrumpft das Angebot in dem 13.000 Quadratmeter großen Einkaufszentrum weiter. Dennoch scheint es Hoffnung zu geben – in Form von jungen Unternehmen.