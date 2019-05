Weiter Ärger um Poller auf Radweg am Dortmund-Ems-Kanal

Ein Teilstück des Premiumradweges am Dortmund-Ems-Kanal ist seit Ende April Gesprächsthema in Lingen. Speziell geht es dabei um zehn Poller, die den noch nicht freigegebenen Radweg zieren. Und eine Lösung ist noch nicht endgültig in Sicht.