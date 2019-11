Empfehlung - Weihnachtsfans kommen in Geeste auf ihre Kosten

Geeste Den Auftakt der Advents- und Weihnachtsmarktzeit bildet der Weihnachtsmarkt in Geeste vor der Gaststätte Winkeler am Sonnabend, 30. November. Ab 15 Uhr verwandelt sich der Platz in eine kleine, festlich beleuchtete Budenstadt. Angeboten werden unter anderem weihnachtliche Dekoration, selbst gezimmerte Vogelhäuschen und verschiedene Liköre. Wie die Veranstalter mitteilen, wird es für das leibliche Wohl neben einem Glühweinstand auch Kaffee und Kuchen und Herzhaftes von den Grillfreunden Geeste geben. Organisiert wird der Geester Weihnachtsmarkt von der örtlichen Werbegemeinschaft. Einen Tag später veranstaltet die Dorfgemeinschaft Bramhar-Meppen am Sonntag, 1. Dezember, ab 15 Uhr einen eigenen kleinen, gemütlichen Weihnachtsmarkt im Ortsteil Geeste-Bramhar. In der Remise werden weihnachtliche Dekoration sowie Geschenkartikel angeboten. Selbstverständlich werden auch hier viele Leckereien wie heiße Waffeln, Kaffee und Glühwein angeboten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/weihnachtsfans-kommen-in-geeste-auf-ihre-kosten-330687.html