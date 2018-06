Empfehlung - Die Emsländerin auf drei Rädern

Dalum. Die Faszination für diese Gefährte wurde bei Kerstin Möckel aus Geeste-Dalum im Jahr 2011 geweckt. Vorher war die Emsländerin lieber gutbürgerlich mit dem Wohnmobil unterwegs. „Wir waren beim Trike-Treffen am Speicherbecken, und ich fand die Fahrzeuge dort einfach klasse“, erinnert sich die 47-Jährige. „Mein Mann und ich haben uns dann überlegt, mal eins zu leihen. Die Fahrt haben wir beide genossen. Danach ging dann alles ganz schnell. Wir haben unser Wohnmobil verkauft und uns ein Trike angeschafft.“ Nur ein Jahr später waren die Möckels die Mitveranstalter des Trike-Treffens der Trike-Freunde Geeste am Speicherbecken. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung zu einem der größten in Norddeutschland gemausert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/web-artikel-239053.html