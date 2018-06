Lingener Geschenkartikel-Versand jetzt Marktführer

Es glitzert, es blinkt und es knistert: Was aussieht wie die Wichtelwerkstatt vom Weihnachtsmann, ist der Verkaufsraum des Geschenkartikelherstellers Trend Import in Lingen-Baccum – als Versandhandel einer der Marktführer in Deutschland.