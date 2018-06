Empfehlung - Wie aus Nadine aus dem Emsland ein Mann wurde

Meppen Vor 23 Jahren wurde Davin-Mario Rickmann geboren. Damals war er noch ein Mädchen und hieß Nadine. Schon früh merkte er, dass er sich mehr als Junge fühlt. „Ich war etwa sechs Jahre alt“, erinnert sich Rickmann. „Mit Puppen und so weiter mochte ich nicht spielen, sondern lieber draußen mit Jungen oder mit Playmobil. Meine Eltern fanden das nicht schlimm und haben mich einfach machen lassen.“ Trotzdem fühlte er sich schon damals im falschen Körper. Dies ging so weit, dass er im Alter von acht Jahren bereits Selbstmordgedanken hatte. „Ich bin dann zu meiner Mama und habe ihr gesagt, dass etwas mit mir nicht stimmt und ihr auch von meinen Suizidgedanken erzählt.“ Der Besuch beim Kinderarzt war wenig aufschlussreich. Der Arzt wollte das Kind in die Kinderpsychiatrie stecken. „Doch das wollte meine Mutter glücklicherweise nicht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/web-artikel-238382.html