Empfehlung - Spelle: Trickbetrüger stiehlt mehrere zehntausend Euro

Spelle Am 12. März ist es in einer Shisha-Bar am Markelo Platz in Spelle zu einem ungewöhnlichen Fall des Trickbetruges gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte dem Geschädigten vorgegaukelt, durch einen chemischen Prozess echtes Geld verdoppeln zu können. Der Geschädigte sollte dabei einen erheblichen Scheingeldbetrag stellen. Mit normalem Papier, einigen Flüssigkeiten und ein wenig Pulver, sollte dann das täuschend echte Falschgeld hergestellt werden. Die Täter nutzen dann jeweils einen günstigen Moment und ergreifen mit dem echten Geld der Geschädigten die Flucht. Im vorliegenden Falle erbeutete der Betrüger mehrere zehntausend Euro. Der Mann ist möglicherweise von nigerianischer Herkunft, vermutet die Polizei. Er könnte Verbindungen nach Nordrhein-Westfalen haben. Die Polizei hat im Zuge ihrer Ermittlungsarbeit Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht. Hinweise zu dem Trickbetrüger werden unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen entgegengenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/web-artikel-238374.html