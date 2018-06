19-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Thuine

ab Thuine. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Freren ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 214 zwischen Thuine und Freren im Emsland ums Leben gekommen. Der 19-Jährige und ein weiterer 18-jähriger Motorradfahrer waren mit ihren Fahrzeugen in Richtung Freren unterwegs, berichtete die Polizei am Sonnabend. Sie überholten ein Auto, stießen beim Wiedereinscheren zusammen und prallten gegen die rechte Schutzplanke. Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der 18-Jährige verletzte sich am Bein und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst waren Notfallseelsorger und die Feuerwehr vor Ort. Die Bundesstraße 214 war vorübergehend voll gesperrt.