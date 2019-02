Empfehlung - Wavin organisiert Azubi-Projekt bei Festival in Wacken

Twist Wenn vom 1. bis 3. August 2019 rund 75.000 Metal-Fans zu dynamischen Gitarrenriffs und wilden Schlagzeugexzessen abfeiern, geht die Kooperation zwischen Wacken und Wavin bereits in die vierte Runde. Erste Meilensteine dieses erfolgreichen Duetts waren die Installation einer weltweit ersten Bier-Pipeline auf dem Festival-Gelände, die Ausrüstung aller Duschcamps mit PE 100 Double Layer Rohrsystemen sowie die Planung und Umsetzung eines tragfähigen Versickerungskonzepts, um den Sicherheitsanforderungen für das Infield auch in Zeiten zunehmender Starkregenereignisse gerecht zu werden. Das nächste Highlight plant der Weltmarktführer für Kunststoffrohrsysteme mit einem besonderen Nachwuchs-Projekt: Im kommenden Sommer geben Wavin-Auszubildende den Takt auf dem Metal-Festival an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/wavin-organisiert-azubi-projekt-bei-festival-in-wacken-280058.html