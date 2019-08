Wanderrouten werden verknüpft: Verbindungen über die Grenze

Touristen in der Grenzregion kennen die „Knotenpunkte“ an Radwanderwegen. Jetzt kommen neue Pfähle hinzu: In Anlehnung an das Netzwerk in der Nachbarprovinz Drenthe werden aktuell Fußwanderwege über die Grenze hinweg markiert.